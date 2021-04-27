Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?
Milyonlarca emekli Mayıs ayına günler kala ikramiyelerin ödeme gününü merak ederken konu hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu bağlamda Ramazan ayı ortasında bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. İki bayramdan önce biner lira ödeme alacak emekliler bu sayede ek gelir elde etmiş olacak. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara geliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? İşte bilgiler...
Emekli bayram ikramiye ödemesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca emekli ikramiyenin yatırılacağı güne odaklandı. Bilindiği üzere 2018 yılında bu yana emeklilere iki bayram öncesi biner liralık ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda emekliler yapılan resmi açıklamaları öğrenmek istiyor. Öte yandan ikramiyelerde bir artış yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllardaki yerini korumaya devam ediyor.