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Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

Milyonlarca emekli Mayıs ayına günler kala ikramiyelerin ödeme gününü merak ederken konu hakkında resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Bu bağlamda Ramazan ayı ortasında bayram ikramiyesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. İki bayramdan önce biner lira ödeme alacak emekliler bu sayede ek gelir elde etmiş olacak. Ramazan Bayramı için geri sayım devam ederken "SSK-Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?" sorusu yavaş yavaş akıllara geliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı? İşte bilgiler...

27.04.2021 14:59 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:13
Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

Emekli bayram ikramiye ödemesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca emekli ikramiyenin yatırılacağı güne odaklandı. Bilindiği üzere 2018 yılında bu yana emeklilere iki bayram öncesi biner liralık ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda emekliler yapılan resmi açıklamaları öğrenmek istiyor. Öte yandan ikramiyelerde bir artış yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllardaki yerini korumaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bu sene Ramazan Bayramı 13-14-15 Mayıs tarihlerinde eda edilecek.

Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

Bayramın yaklaşması ile birlikte gözler ikramiye ödemelerine çevrildi.

Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

Bayram ikramiyesi için kritik tarih 10-12 Mayıs. İkramiyelerin bu tarihler aralığında verilmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

İKRAMİYELERE ZAM TALEBİ

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor.