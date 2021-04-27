Emekli bayram ikramiye ödemeleri için tarih netleşiyor! Emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce yatacak mı?

Emekli bayram ikramiye ödemesi ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Ramazan ayının ortalarına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca emekli ikramiyenin yatırılacağı güne odaklandı. Bilindiği üzere 2018 yılında bu yana emeklilere iki bayram öncesi biner liralık ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu kapsamda emekliler yapılan resmi açıklamaları öğrenmek istiyor. Öte yandan ikramiyelerde bir artış yaşanıp yaşanmayacağı ise akıllardaki yerini korumaya devam ediyor.