İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?
Koronavirüs salgını sürecinde vakaların azalması amacıyla perşembe akşamından itibaren tam kapanma sürecine geçiliyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kapanma süreci öncesi esnaf ve kapanmadan etkilenecek sektörlere yönelik alınan ekonomik tedbirlerin bu süreçte de süreceği öğrenildi. İşte detaylar...
27.04.2021 15:23
- Son Güncelleme: 27.04.2021 15:28
Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.