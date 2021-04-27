RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Koronavirüs salgını sürecinde vakaların azalması amacıyla perşembe akşamından itibaren tam kapanma sürecine geçiliyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma sürecinin ayrıntıları belli oldu. Kapanma süreci öncesi esnaf ve kapanmadan etkilenecek sektörlere yönelik alınan ekonomik tedbirlerin bu süreçte de süreceği öğrenildi. İşte detaylar...

27.04.2021 15:23 - Son Güncelleme: 27.04.2021 15:28
İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri, perşembe akşamından itibaren başlayacak "tam kapanma" döneminde de sürecek.

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İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Derlenen bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde üretim ve tedarik zincirleri olumsuz etkilendi.

İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri" çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kapsamlı adımlar atıldı.

İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaya konuldu.

İşte tam kapanma döneminde esnafa verilecek destekler! Kim ne kadar alacak?

Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.