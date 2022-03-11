⏰Param yok diyerek bankaların kapısını çalacaklara masrafsız, %0,99 faizle kredi! 10.000 TL anında cebe girecek! Enpara, Akbank, N Kolay...

2022 yılında vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik bankalardan cazip kredi fırsatları duyurulmaya başladı. Yüzde 1'in altına kadar düşürülen dijital, masrafsız ihtiyaç kredilerinde bazı bankaları bu oranları %0'a kadar indirdikleri görülüyor.