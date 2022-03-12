Ceza almamak için bu tarihe dikkat! Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor! Emlak vergisinden muaf olan kişiler…
Taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettirilen emlak vergisi ile ilgili tüm detaylar oldukça merak ediliyor. Konut, arsa, işyeri sahibi olan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisinde ilk taksit ödemesi 1 Mart'ta başladı ve belirlenen son tarihe kadar ödenmesi ceza almamak adına oldukça önem taşıyor. Emlak vergisinden muaf olan kişilerin kimler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
12.03.2022 14:54 - Son Güncelleme: 12.03.2022 14:54
Emlak vergisi ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor ve emlak vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mart tarihinde başladı ve son ödeme tarihi de duyuruldu. Ceza almamak için bu tarihe dikkat etmek gerekiyor ve zamanı kaçırmamak büyük önem taşıyor. Gayrimenkul sahiplerinin ödemek durumunda olduğu emlak vergisinden muaf olan kişiler de var ve bu kişilerin kimler olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
Konutlara ait çevre temizlik vergisi su faturalarıyla birlikte ödenirken iş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin ise her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde belediyeye ödenmesi gerekiyor.