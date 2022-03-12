Ceza almamak için bu tarihe dikkat! Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor! Emlak vergisinden muaf olan kişiler…

Emlak vergisi ekonomi gündeminde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor ve emlak vergisi 1. taksit ödemeleri 1 Mart tarihinde başladı ve son ödeme tarihi de duyuruldu. Ceza almamak için bu tarihe dikkat etmek gerekiyor ve zamanı kaçırmamak büyük önem taşıyor. Gayrimenkul sahiplerinin ödemek durumunda olduğu emlak vergisinden muaf olan kişiler de var ve bu kişilerin kimler olduğu merak ediliyor. İşte konuya dair tüm detaylar!