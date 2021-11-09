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Haberler Ekonomi Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Ayın ilk gününde kamu bankalarının duyurduğu konut kredisi faiz indirimiyle birlikte piyasalarda canlılık yaşanıyor. Banka hesaplarında para biriktirenler bu gelişmenin akabininde mevduat faizlerindeki son durumu değerlendirerek parasını ona göre hesaplara aktaracak. Bilindiği üzere mevduat hesapları aracılığıyla 32, 46 ya da 92 günlük vadede önemli kazançlar sağlanabiliyor. Bankalar Kasım ayının ortalarına yavaş yavaş yaklaşılırken yeni oranları açıkladı. Bu doğrultuda mevduat faizi veren tüm bankaların 32, 46 ve 92 günlük verdiği para tutarını 37.000 TL üzerinden kapsamlı bir şekilde derledik.

09.11.2021 12:34 - Son Güncelleme: 09.11.2021 12:40
Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır sorusunun yanıtını yazımızda kapsamlı bir şekilde derledik. Geçen hafta pazartesi günü konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 37.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

32 günlük mevduat faiz oranları

Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

46 günlük mevduat faiz oranları

Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır?

VADE ÇEŞİTLERİ

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır.

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