Param durduğu yerde katlansın diyenler yaşadı! 1.494 TL net getirisi olacak! 32-46-92 günlük 37.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır sorusunun yanıtını yazımızda kapsamlı bir şekilde derledik. Geçen hafta pazartesi günü konut kredisi faiz oranları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta 1,29'a düştü. Bu kapsamda banka mevduat hesabında parası olanlar 32, 46 ve 92 günlük 37.000 TL mevduat faizinin ne kadar kazandıracağını araştırıyor. Mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlamak isteyenler için güncel oranları haberimizde derledik.