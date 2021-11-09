Maaş: 57 bin dolar! ABD'de kamyon şoförü kursu için 12 haftalık sıra var
ABD'de kamyon soförü maaşları 57 bin doları buldu. Ülkede kamyon sürücüsü ihtiyacının artması sonucu büyük talep var. Bu sene 80 bin gelecek sene ise 160 bin şoför açığı olacağının açıklanmasının ardından ehliyet kurslarında sıra oluştu. Yeni bir sürücü adayının eğitim için 12 haftaya kadar bekleyeceğini Long Island sürücü kursu operasyon müdürü Tejbir Batth, maaşların 57 bin dolar seviyelerine çıkması sonrası bu durumun, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbettiğini söyledi. İşte ABD'de 57 bin doları bulan kamyon şoförlüğünün detayları...
ABD'de yaşanan kamyon şoförü sorunu sonrasında sektöre talep her geçen gün artıyor.
Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl 80 bin, gelecek yıl ise 160 bin kamyon şoförü ihtiyacı oluşacağı yönündeki açıklamalar sonrasında ABD'de onbinlerce kişi şoför olmanın yollarını arıyor.
ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun nedeniyle yapılan 10 bin dolar bonuslarla birlikte 57 bin dolar seviyesine yükselen kamyon şoförü maaşları sonrasında ülkede başvurular her geçen gün artıyor.
Ticari kamyon şoförü eğitim almak isteyen kişilerin başvuru sayısında büyük artış olduğunu belirten Long Island sürücü kursu operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu durum, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" dedi.