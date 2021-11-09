2022 asgari ücret 4 bin lira mı olacak? AK Parti’den flaş asgari ücret açıklaması! Son 19 yılın en yüksek zammı

"VATANDAŞIN REFAHI ARTACAK"

"Bugüne kadar ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık yüzde 50 üzerinde asgari ücrette zamla bugüne kadar getirmişiz. 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalaması yüzde 10 ise yüzde 15, yüzde 15 ise yüzde 22 buçuk-23 oranında biz zam yaparak getirmişiz.