Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Ödeme bekleyenlere müjde! Hesabınızı şimdi kontrol edin! T.C kimlik NO son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği çerçevesinde 5 milyon 173 bin lira, Tiftik Keçisi İlave Desteği çerçevesinde 1 milyon 840 bin lira ve Et Piyasası Düzenlemesi Desteği çerçevesinde 1 milyon 602 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destek ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.