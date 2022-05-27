Koronavirüs salgının öldürdükleri de var güldürdükleri de! 573 yeni dolar milyarderi...
Dünyayı büyük bir sağlık kizine sürükleyen ve ardından ekonomik sarsılmaya sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bilinirken salgın kimilerini de zengin etti. İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın, "Acıdan Kar Elde Etmek" başlığıyla yayımladığı rapora göre, salgın döneminde her 30 saatte bir olmak üzere 573 kişi "yeni dolar milyarderi" oldu.
Dünyayı büyük bir sağlık kizine sürükleyen ve ardından ekonomik sarsılmaya sebep olan koronavirüs salgını sebebiyle 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği bilinirken salgın kimilerini de zengin etti.
İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam'ın, "Acıdan Kar Elde Etmek" başlığıyla yayımladığı rapora göre, salgın döneminde her 30 saatte bir olmak üzere 573 kişi "yeni dolar milyarderi" oldu.
Temel ürünlerin maliyeti önceki yıllara kıyasla çok daha hızlı artarken, gıda ve enerji sektöründeki milyarderler ise servetlerini her iki günde 1 milyar dolar artırdı.
Milyarderlerin serveti salgının ilk 24 ayında son 23 yılın toplamından daha fazla artış gösterdi.
Böylelikle, dünya milyarderlerinin toplam serveti küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,9'una ulaştı.
Öte yandan, bu yıl her 33 saatte 1 milyon kişi olmak üzere 263 milyonu aşkın insan ise aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabilir.
"SALGIN, GIDA VE ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR MİLYARDERLER İÇİN LÜTUF OLDU"
Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Gabriela Bucher, İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi ile eş zamanlı paylaşılan rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Milyarderler, servetlerindeki inanılmaz artışı kutlamak için Davos'a geliyorlar. Salgın ve halihazırda gıda ve enerji fiyatlarındaki keskin artışlar, onlar için lütuf oldu." dedi.
Bucher, buna karşılık, aşırı yoksullukla mücadelede onlarca yıllık ilerlemenin şimdi tersine döndüğünü, milyonlarca insanın sadece hayatta kalabilmenin hızla artan maliyetiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Milyarderlerin servetleri artık daha akıllı ya da daha çok çalıştıkları için artmadı. İşçiler daha az ücretle ve daha kötü koşullarda daha çok çalışıyor. Süper zenginler, sistemi onlarca yıldır herhangi bir ceza almadan kendilerine göre ayarladı ve şimdi bunun faydasını görüyorlar. Özelleştirme ve tekeller, yasal düzenlemelerin ve işçi haklarının yok edilmesiyle, dünya servetinin şok edici bir miktarına ele koyarken, nakitlerini hükümetlerin suç ortaklığıyla vergi cennetlerinde saklıyorlar."
Raporda en büyük enerji şirketlerinden beşinin (BP, Shell, TotalEnergies, Exxon ve Chevron) birlikte her saniye 2.600 dolar kar ettiğine dikkat çekilirken şu anda 62 yeni gıda milyarderi olduğuna dikkat çekildi.
CARGİLL AİLESİNDEKİ MİLYARDER SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Küresel tarım pazarının büyük bir kısmını kontrol ettiği bilinen Cargill ve geçen yıl tarihinin en büyük kârını elde etti (net gelir olarak 5 milyar dolar) ve şirketin 2022'de rekor kârını tekrar aşması bekleniyor. Sadece Cargill ailesinde pandemi öncesinde sekiz olan milyarder sayısı 12'ye yükseldi.