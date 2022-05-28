Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! Günlük 1 paket sigara parası bile değil! 3 ay boyunca ödeme yok
Ülkemizin önemli kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu.
Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ötürü nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken desteğe ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada devreye giren ve vatandaşı yalnız bırakmayacağını duyuran Vakıfbank ve Halk Bankası, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.
Vakıfbank'tan 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Hizmeti!
Vakıfbank, yeni dönemde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.
Halk Bankası'ndan Ödeme Erteleyen İhtiyaç Kredisi Kampanyası!
Türkiye'nin kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde nakde olan ihtiyacı artmış olan vatandaşlar için avantajlı bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.