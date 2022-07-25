Paralar bu Cuma hesapta! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapılıyor! 7.200 TL ödeme müjdesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ederken kapsamına çalışan ve emekliler de alındı. Program sayesinde bu yıl 4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak. İhtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen sosyal destek ödemelerine eklenen Aile Destek paralarının hesaplara geçeceği tarih açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Aile Destek Programı nedir, kimler yararlanabilir? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? İşte yanıtları...