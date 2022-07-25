Paralar bu Cuma hesapta! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapılıyor! 7.200 TL ödeme müjdesi...
Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişledi. Buna göre çalışanlar ve emekliler de bu uygulamadan yararlanabilecek. Başktan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine 7.200 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödeme tarihlerini de duyurdu. Buna göre 29 Temmuz 2022 Cuma günü paralar hesaplara geçecek. Peki kimler başvurabilir? Aile Destek Programı şartları neler?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Aile Destek Programı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye Aile Destek Programı başvuruları devam ederken kapsamına çalışan ve emekliler de alındı. Program sayesinde bu yıl 4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak. İhtiyaç sahipleri tarafından yakından takip edilen sosyal destek ödemelerine eklenen Aile Destek paralarının hesaplara geçeceği tarih açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan konuya ilişkin açıklama geldi. Peki Aile Destek Programı nedir, kimler yararlanabilir? Aile Destek Programı başvuru şartları neler? İşte yanıtları...
AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Son dakika gelişmesine göre Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı. Buna göre özel sektör çalışanları esnaf, sanatkar ve diğer bağımsız çalışanları ve emekliler destek ödemelerinden yararlanabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır.