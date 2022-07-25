Dolandırıcıların kripto para soygunu! Resmen köprü kurmuşlar! Bitcoin, Ethereum gibi...

'REGÜLASYONLAR DEVREYE GİRMELİ'

Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, "Bulut madenciliği projelerinin yaklaşık yüzde 90'ı ne yazık ki dolandırıcılık içerikli projelerden oluşuyor" dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Bulut madenciliğinde, normal madencilikten daha çok bir getiri vaat ediliyor. Kripto para ekosisteminde dolandırıcılık son dönemde kripto para birimlerindeki geri çekilmeler nedeniyle azaldı. Bu tür adımların minimalizie edilmesi için devletlerin bir adım atması ve regülasyonların devreye girmesi gerekiyor. Finansal okur yazarlık kadar teknolojik okur yazarlık da dolandırıcılığın azalması adına çok önemli."

BLOKZİNCİR KÖPRÜLERİ NEDİR?

Bugün Bitcoin ve Ethereum gibi adını sıklıkla duyduğumuz kripto paralar aslında bir blokzincirin finansal varlığı. Örneğin Ethereum bir blokzincirken, bu zincirin kripto para birimi ETHER. Hürriyet'te yer alan habere göre, Blokzincirler güvenlik nedeniyle kapalı bir kutu gibi görünse de güvenliği asıl sağlayan unsur, değiştirilemez olmasından kaynaklanıyor. Blokzincir köprüleri tanımlanırken daha çok şehirler ve köprüler benzetmesinden yararlanılıyor. Blokzincirlerin her birini karantinadaki bir şehir olarak düşündüğümüzde, bu şehirler arasında ilişki kurulmasını sağlayan araçlarsa blokzincir köprüleri olarak tanımlanabilir. Bugün kripto para birimleri arasındaki geçiş çoğunlukla borsalar üzerinden gerçekleşiyor. Örnekse, bir kullanıcının Bitcoin'deki parasını Avalanche ağına direkt geçirmesi için seçilebilecek yolların başında blokzincir köprüleri geliyor.