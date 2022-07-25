Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?
Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar emekliye 5 bin 500 liraya varan ödeme yaparken, kimi bankalar yakınını getirenlere de kişi başına 250 lira veriyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar…
25.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.07.2022 06:59
Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.
Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle:
* AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor.