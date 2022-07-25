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Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

Bankaların promosyon kampanyaları iyice hareketlendi. Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar emekliye 5 bin 500 liraya varan ödeme yaparken, kimi bankalar yakınını getirenlere de kişi başına 250 lira veriyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar&hellip;

Çığıl Ön Yener
25.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.07.2022 06:59
Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

Emeklilerin banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı.

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Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. Bazı kampanyalar şöyle:

Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

* AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor.

Milyonlara promosyon kazancı! Emekliye 5.500, yakınına 250 TL! Hangi banka ne kadar veriyor? Kampanyada neler var?

Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

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