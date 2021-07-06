Para sıkıntısı çekenler için bire bir! Faizsiz anında dijital kredi! 3 sene vadeli, maaşın 10 katı kadar para alabilirsiniz!

Vakıfbank greksinimlerini karşılamak isteyen müşterileri amacıyla bir alışveriş internet sitesi ile eş güdümlü yeni bir kampanyaya imza attı. Kampanya kapsamında o internet sitesinden yapılacak olan alışverişlerde Vakıfbank üzerinden dijital kredi kullanmak olası olacak. Alışveriş kredisi, bankalar ve bilhassa de e-ticaret sitelerinin kullandırdığı bir kredi türüdür. Kredi kartı amacıyla geçerli olan taksit sınırlama mevzuatı sonrasında, yüksek fiyatlı mamülleri hemen nakit alma olanağı bulunmayan ya da nakit parasını elektronik, beyaz eşya gibi pahalı mamüllere bir anda vermeyi tercih etmeyen kullanıcılar satın alabilmek istedikleri mamüller amacıyla alışveriş kredisi alabilir.

06.07.2021 08:53 - Son Güncelleme: 06.07.2021 08:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





