Vav TV İzle

Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

TÜİK dün yaptığı açıklama ile 2021 Haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle parasal genişleme sonucu dünya genelinde enflasyon oranları yükselirken, para güvenli limana kayıyor. Yatırımcılar da dolar ve dolar bazlı enstrümanları TL varlıklarına tercih ediyor. Yılın ilk yarısında döviz bazlı enstrümanlar en fazla kazandıran yatırım araçları oldu. İşte detaylar...

06.07.2021 09:13 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:13
Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

Yılın ikinci yarısına girildiği şu günlerde TÜFE yüzde 17.53; ÜFE yüzde 42.89 seviyesinde. Böylesi ortamda para ister istemez güvenli limanlara yöneliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

Milliyet'in haberine göre birikimler ya kısa vadeli faizde tutuluyor, ya da yabancı fonlar veya dolar, altın gibi enstrümanlarda. Mevduattan bahsedenler hayli sınırlı. Neticede para kazançlar üzerinden rota çiziyor.

Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

KÂR SATIŞLARI
Hisse senedi piyasası kurumsal yatırımcıların gündeminde olmakla birlikte kâr satışları olabiliyor. Şimdi yaşanan da bundan farklı olmazken payların azaltıldığı gözleniyor. Para politikasının seyri borsada yönelimlerini belirleyecek.

Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

YABANCI FONLAR İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR
Son 1 yılda yabancı fonlarda yüzde 116'lara varan getiri oluştu. Yabancı fonlar, yurtdışı borsalardaki pozitif hava etkisiyle ilgi çekmeyi sürdürüyor. Tematik fonların öne çıkmasıyla bir süre daha ilgi devam edecektir.

Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

Yıllık bazda en fazla kazandıran 5 fon: Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu, Tacirler Portföy Değ. Fon, İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon, QNB Finans Portföy Gümüş BYF.