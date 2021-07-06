Getirisi yüzde 116 oldu! Paranın yönünü değiştiren gelişme! Dolar, altın ve yabancı fonlar...

TÜİK dün yaptığı açıklama ile 2021 Haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Koronavirüs salgını nedeniyle parasal genişleme sonucu dünya genelinde enflasyon oranları yükselirken, para güvenli limana kayıyor. Yatırımcılar da dolar ve dolar bazlı enstrümanları TL varlıklarına tercih ediyor. Yılın ilk yarısında döviz bazlı enstrümanlar en fazla kazandıran yatırım araçları oldu. İşte detaylar...

06.07.2021 09:13 - Son Güncelleme: 06.07.2021 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





