Ruh sağlığını hallaç pamuğu gibi attı! Alan pişman satan pişman! 14-18 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatları dumur etti. Ve peş peşe açıklamalar geldi. Yatırım dendiğinde akıllara ilk gelen kıymetli eşyalardan biriside şüphesiz altındır. "Ana baba usulü" olarak adlandırılan altın, dikkatleri üstüne çekecek bir fiyata geçiş yapınca sinir krizi niçin oldu. Altın yatırımına kafayı takmış olan şahıslar ise fiyatları görünce büyük bir şok içinde kaldı. Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerini takip edenler öğle saatlerinden itibaren son alış satış fiyatlarını inceliyor. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 499,4 liradan tamamlamıştı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın halk arasında çok kıymetli bir kazandırma aracı olarak görülmektedir. Bu amaçla fiyatlardaki son hal merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının sonrasında 500 lira civarında prosedür görmeye başladı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatlarında son hal. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına dair kaygılar ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin sürmesinin, altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, finansal varlık alımlarını azaltma programına 2022'nin başlarında başlanılacağı ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. FOMC üyeleri arasından farklı isimler ise faiz artırımının 2023 yılı içerisinde veya 2023 sonrası gerçekleşmesi konusunda tam olarak uzlaşabilmiş değil.
Geçici olduğu defalarca ifade edilen küresel enflasyon temasındaki gidişatın yanında, istihdam piyasasındaki gelişmelere bağlı olarak da parasal duruştaki sıkılaşma konusu önümüzdeki 2 yıl boyunca tartışma konusu olmaya devam edecek. Bu da ons altın fiyatındaki hem kısa süreli dalgalanmaları hem de orta vadedeki trendi belirleyecek.
2021 yılı içerisinde yüzde 1,75'e kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde temmuz ayında yüzde 1,43'ü görmüş durumdayız. Fed yetkilileri enflasyon temasının piyasalarda yarattığı fiyatlamaları ve beklentileri yönettikçe tahvil getirilerinin de ateşini şimdilik söndürdü. Tahvil getirilerindeki düşüşler, altın fiyatını doğrudan yukarı yönlü baskıya maruz bırakan diğer bir gelişme. Hem dolar endeksi hem de ABD tahvil getirilerindeki düşüşlerin devamı halinde ons altın 1.800 dolar sınırını rahatlıkla geçebilir.
Altın için aşağı yönlü baskı ise ilginç gözükse de enflasyon cephesinden gelebilir. Bir yandan geçici olduğu ifade edilen enflasyonun beklenilenden daha uzun süre bizlerle olacağı fikri altın fiyatlarına pozitif yansıyor. Diğer taraftan ABD ekonomisinin fazla ısınması olasılığıyla para politikasındaki sıkılaşma programı bir miktar geri alınma olasılığı gün geçtikçe artıyor.