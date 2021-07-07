Ruh sağlığını hallaç pamuğu gibi attı! Alan pişman satan pişman! 14-18 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne oldu?

Altın fiyatları dumur etti. Ve peş peşe açıklamalar geldi. Yatırım dendiğinde akıllara ilk gelen kıymetli eşyalardan biriside şüphesiz altındır. "Ana baba usulü" olarak adlandırılan altın, dikkatleri üstüne çekecek bir fiyata geçiş yapınca sinir krizi niçin oldu. Altın yatırımına kafayı takmış olan şahıslar ise fiyatları görünce büyük bir şok içinde kaldı. Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmelerini takip edenler öğle saatlerinden itibaren son alış satış fiyatlarını inceliyor. Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 499,4 liradan tamamlamıştı. Peki, 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

07.07.2021 08:44 - Son Güncelleme: 07.07.2021 08:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





