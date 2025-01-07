Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formül ve enflasyon verilerinin açıklanması sonrası özel okullarda zam oranı da netleşti. Buna göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

YASAL SINIRI AŞTILAR Ancak bazı okulların eğitim ücretinde yasal sınırı aştığı görüldü.

Konuya ilişkin konuşan bir veli, "Geçen sene 150 bin TL olan ücret, bu sene 350 bin TL civarı" dedi.

Başka bir veli ise geçen yıl 87.500 TL ödediği eğitim ücreti için bu yıl 175 bin TL istendiğini iddia etti. Bir diğer veli ise eski eğitim ücretinin 104 bin TL olduğunu bu yıl ise kendisinden 221 bin TL istendiğini ileri sürdü.