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Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213'lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Yıllık enflasyon verileri netleştikten sonra, özel okul ücretlerine yapılacak zammın üst sınırı da belli oldu. Hatta kitap, etüt, kıyafet ücretleri için de bir sınır mevcut ancak bazı okulların bu sınıra uymadığı görüldü. Veliler durumdan şikayet ederken, özel okulların yaptıkları zam dudak uçuklattı. Yetkililer, konuya ilişkin uyarılarda bulundu.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 11:03
Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki formül ve enflasyon verilerinin açıklanması sonrası özel okullarda zam oranı da netleşti. Buna göre özel okullar gelecek yıl en fazla yüzde 54,8 oranında zam yapabilecek. Kıyafet ve etüt gibi hizmetlerin zam oranı ise en fazla yüzde 49,8 olacak.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

YASAL SINIRI AŞTILAR

Ancak bazı okulların eğitim ücretinde yasal sınırı aştığı görüldü.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Konuya ilişkin konuşan bir veli, "Geçen sene 150 bin TL olan ücret, bu sene 350 bin TL civarı" dedi.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Başka bir veli ise geçen yıl 87.500 TL ödediği eğitim ücreti için bu yıl 175 bin TL istendiğini iddia etti. Bir diğer veli ise eski eğitim ücretinin 104 bin TL olduğunu bu yıl ise kendisinden 221 bin TL istendiğini ileri sürdü.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

YÜZDE 213 ZAM YAPTILAR

Milli Eğitim Bakanlığı kademe geçişlerinde okul ücretlerine fahiş zam yapılamayacağını da belirtmişti. Ancak okulların bunu da yok saydığı görüldü. Bir özel okulun 4. sınıftan 5. sınıfa geçen bir öğrenci için %213 zam yaptığı tespit edildi.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Okulların kıyafet ve etüt gibi hizmetlere de uymadığı görüldü. Eski etüt ücretinin 16.500 TL olduğunu ifade eden bir veli, yeni etüt ücretinin ise 49.500 TL olduğunu açıkladı.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

Erken kayıt adı altında ücretlerini açıklayan bir okulun velilerden 40 bin TL ücret istemesi de dikkat çekti.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

4 GÜN SONRA 49.500 TL İSTEDİ

Okul 4 gün sonra ise bu paylaşımı kaldırdı. Yerine Etüt ücreti için 49.500 TL istediğini duyurdu.

Özel okullar zamda sınır tanımadı! %213’lük oran dikkat çekti! Uzmanlar uyardı

YEMEK ÜCRETİNE %100 ARTIŞ

Aynı okulun fahiş oranda artış yaptığı bu ücretler için "Yukarıdaki fiyatlar 19.01.2025'e kadar geçerlidir" notunu ekleyerek velilere bildirimde bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Okul, yemek ücretlerine de %100 artış yaparak, 50 bin TL olan ücreti 100 bin TL'ye çıkardı. Yetkililer, velileri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, böyle bir durumda Milli Eğitim Bakanlığı'na ya da Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmalarını istedi.

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