Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Bankalar 2025 yılına girmemizle birlikte emekli promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar hatta yeni emekli olanlar için sunulan promosyonlar 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2025'in en güncel promosyon kampanyaları.

Bankalar Emekliye 21 Bin TL Promosyon Veriyor Bankalar emekli maaşını taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar için cazip promosyonlar sunuyor.

2025 yılının ilk promosyon kampanyaları arasında, emeklilere 21 bin TL'ye kadar ödeme yapan bankalar dikkat çekiyor. Emekli maaşı 10.000 TL üzerinde olanlar en yüksek promosyonu almak için fırsat yakalarken çeşitli ek avantajlar da sunuluyor.

EB: 21 Bin TL'ye Varan Promosyon Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Aylığı 10.000 TL'nin altındaki emekliler 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye kadar promosyon alıyor.