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Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

2025 yılı emekliler için promosyon ödemelerinde oldukça kazançlı bir dönem olacak. Maaş dilimine göre değişen promosyonlar ve ek avantajlar bankalar arasında bir rekabet ortamı yaratmış durumda. Emekliler en yüksek promosyonu almak için banka kampanyalarını inceleyerek kendilerine uygun en iyi fırsatları değerlendiriyor. Peki en yüksek promosyon ödemesi ne kadar oldu? İşte banka banka oranlar.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:16 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 08:16
Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Bankalar 2025 yılına girmemizle birlikte emekli promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar hatta yeni emekli olanlar için sunulan promosyonlar 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2025'in en güncel promosyon kampanyaları.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Bankalar Emekliye 21 Bin TL Promosyon Veriyor

Bankalar emekli maaşını taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar için cazip promosyonlar sunuyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

2025 yılının ilk promosyon kampanyaları arasında, emeklilere 21 bin TL'ye kadar ödeme yapan bankalar dikkat çekiyor. Emekli maaşı 10.000 TL üzerinde olanlar en yüksek promosyonu almak için fırsat yakalarken çeşitli ek avantajlar da sunuluyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

EB: 21 Bin TL'ye Varan Promosyon

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Aylığı 10.000 TL'nin altındaki emekliler 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye kadar promosyon alıyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ekstra 9.000 TL ödeme yapılıyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Albaraka Türk: 20 Bin TL Promosyon ve Ekstra Ödüller

Albaraka Türk 31 Mart'a kadar sürecek kampanyasında 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlar 6.500 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.400 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 13.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.600 TL promosyon alabiliyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Üstelik, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.400 TL'lik ek ödül de sunuluyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

DenizBank: 20 Bin TL ve Mobil İndirim

DenizBank, yeni hesap açan veya 3 yıllık taahhüdü süresince kampanya döneminde olan emeklilere 20 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Ek olarak MobilDeniz uygulamasını indirip kullananlar 1.000 TL, kredi kartı başvurusu yapanlara 2.000 TL ve otomatik fatura talimatı verenlere de maaş tutarına göre 1.000-4.000 TL arasında nakit ödeme gerçekleştiriliyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Maaş Zammı ile Promosyon Tutarları Artabilir
Emekli maaşlarının Ocak ayında artması, bankaların promosyon kampanyalarını daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Yeni maaş dilimlerine geçen emekliler, güncellenmiş promosyon tutarından faydalanabilecek.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Bu durum promosyon yarışını daha da kızıştıracak ve bankalar arasındaki rekabetin artmasına neden olacak.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Diğer Bankaların Promosyon Teklifleri

ING: 20 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Yapı Kredi: 20 bin TL'ye kadar promosyon ve ek fatura talimatı verenlere 2.500 TL ek ödeme.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Akbank: 17.500 TL'ye varan promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

QNB: Emekli maaşına göre 16.200 TL'ye kadar promosyon sunuyor.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi.

Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Ziraat Bankası ve Diğerleri: 12.000 TL'ye kadar promosyon veriyor.