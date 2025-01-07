Emekliye en düşük 15.000 TL ödeme jesti: SSK, Bağ-Kur için oranlar değişti: 12.500, 13.000 lira maaş alana...

Bankalar 2025 yılına girmemizle birlikte emekli promosyon kampanyalarını duyurmaya başladı. Emekliler, dul ve yetim maaşı alanlar hatta yeni emekli olanlar için sunulan promosyonlar 21 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte 2025'in en güncel promosyon kampanyaları.
Bankalar Emekliye 21 Bin TL Promosyon Veriyor
Bankalar emekli maaşını taşıyan ya da yeni emekli olan vatandaşlar için cazip promosyonlar sunuyor.
2025 yılının ilk promosyon kampanyaları arasında, emeklilere 21 bin TL'ye kadar ödeme yapan bankalar dikkat çekiyor. Emekli maaşı 10.000 TL üzerinde olanlar en yüksek promosyonu almak için fırsat yakalarken çeşitli ek avantajlar da sunuluyor.
EB: 21 Bin TL'ye Varan Promosyon
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşına göre değişen promosyon ödemeleriyle dikkat çekiyor. Aylığı 10.000 TL'nin altındaki emekliler 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL'ye kadar promosyon alıyor.
Ayrıca 2 otomatik fatura talimatı verenlere ekstra 9.000 TL ödeme yapılıyor.
Albaraka Türk: 20 Bin TL Promosyon ve Ekstra Ödüller
Albaraka Türk 31 Mart'a kadar sürecek kampanyasında 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.
Aylığı 10.000 TL'nin altında olanlar 6.500 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.400 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 13.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.600 TL promosyon alabiliyor.
Üstelik, iki otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 1.400 TL'lik ek ödül de sunuluyor.
DenizBank: 20 Bin TL ve Mobil İndirim
DenizBank, yeni hesap açan veya 3 yıllık taahhüdü süresince kampanya döneminde olan emeklilere 20 bin TL'ye kadar promosyon veriyor.
Ek olarak MobilDeniz uygulamasını indirip kullananlar 1.000 TL, kredi kartı başvurusu yapanlara 2.000 TL ve otomatik fatura talimatı verenlere de maaş tutarına göre 1.000-4.000 TL arasında nakit ödeme gerçekleştiriliyor.
Maaş Zammı ile Promosyon Tutarları Artabilir
Emekli maaşlarının Ocak ayında artması, bankaların promosyon kampanyalarını daha da hareketlendirecek gibi görünüyor.
Yeni maaş dilimlerine geçen emekliler, güncellenmiş promosyon tutarından faydalanabilecek.
Bu durum promosyon yarışını daha da kızıştıracak ve bankalar arasındaki rekabetin artmasına neden olacak.
Diğer Bankaların Promosyon Teklifleri
ING: 20 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılabiliyor.
Yapı Kredi: 20 bin TL'ye kadar promosyon ve ek fatura talimatı verenlere 2.500 TL ek ödeme.