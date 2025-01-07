55 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için 2025 rakamları yenilendi: Garanti, TEB, Akbank...

Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ocak ayı itibarıyla bankaların yeni müşterilere sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, faizsiz kredi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? İşte faizsiz kredi kampanyalarına dair tüm detaylar.
Faizsiz kredi kampanyaları özellikle nakit ihtiyacını uygun şartlarla karşılamak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Bankalar, yeni müşteri kazanımı amacıyla kampanya detaylarını sürekli güncelleyerek daha avantajlı hale getiriyor.
Şubeye Gitmeden Kredi Başvurusu
Faizsiz kredi kampanyalarının sunduğu en büyük avantajlardan biri başvuru sürecinin kolaylığı. Bankalar sıfır faizli kredi başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden kabul ediyor.
Vatandaşlar bankaların mobil uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla kısa sürede müşteri olabilir ve kredi başvurusu yapabilir.
Başvuru Şartları ve Findeks Kredi Notu
Faizsiz kredi kampanyaları, yalnızca yeni müşterilere yönelik olarak sunuluyor. Ancak, bu kampanyalardan faydalanmak için bankaların belirlediği bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.
Yeni Müşteri Şartı: Kampanya, sadece bankanın daha önce müşterisi olmayan kişiler için geçerli.
Findeks Kredi Notu: Bazı bankalar, sıfır faizli kredi sağlamak için yüksek Findeks kredi notu talep edebiliyor. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce kredi notunuzu kontrol etmeniz faydalı olabilir.
Akbank: 55.000 TL'ye Varan Destek
Akbank, yeni müşterilere özel sunduğu kampanya ile toplamda 55.000 TL'ye kadar finansal destek sağlıyor. Kampanya kapsamında:
30.000 TL'ye kadar kredi: 6 ay vadeli, faizsiz.
25.000 TL'ye kadar taksitli avans: 3 ay vadeli.
Faizsiz kredi ve nakit avans seçenekleriyle yeni müşteriler için avantajlı bir başlangıç sunuluyor.
Türkiye İş Bankası: Esnek Ödeme Planlarıyla 55.000 TL
Türkiye İş Bankası da yeni müşterilere faizsiz kampanya ile dikkat çekiyor:
30.000 TL'ye kadar Ek Hesap: 1 ay vadeli.
25.000 TL'ye kadar taksitli nakit avans: 3 ay vadeli.
Kampanya koşulları ve detaylarına İş Bankası şubelerinden ya da mobil uygulamadan ulaşabilirsiniz.
Garanti BBVA: 50.000 TL'ye Varan Faizsiz Çözümler
Yeni müşterilere özel sunulan Garanti BBVA kampanyası:
25.000 TL kredi: 6 ay vadeli, faizsiz.
25.000 TL taksitli nakit avans: 3 ay vadeli, masrafsız.
Hızlı başvuru için "Müşteri Ol" butonu üzerinden işlem yapılabiliyor.
QNB Finansbank: 45.000 TL Faizsiz Destek
QNB Finansbank'ın yeni müşterilere özel kampanyası:
20.000 TL kredi: 6 ay vadeli.
25.000 TL taksitli nakit avans: 3 ay vadeli.
Başvuru işlemleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabiliyor.
ENPARA: Masrafsız ve Faizsiz Kredi Fırsatı
ENPARA, dijital bankacılık avantajıyla yeni müşterilere:
35.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi: 6 aya varan vadelerle faizsiz ve masrafsız olarak sunuluyor.
Başvurular ENPARA mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden alınabiliyor.
TEB: 50.000 TL'lik Destek Paketi
TEB yeni müşterilere toplamda 50.000 TL'ye varan faizsiz destek sunuyor:
25.000 TL kredi: 6 ay vadeli.
25.000 TL taksitli nakit avans: 3 ay vadeli.
Yeni müşteri olmak isteyenler için kampanya detayları web sitesinde.
Denizbank: Faizsiz Avans ve Kredi Kampanyası
Denizbank, faizsiz kredi ve avans desteğiyle:
10.000 TL kredi: 6 ay vadeli.
25.000 TL taksitli nakit avans: 3 ay vadeli, masrafsız.
Detaylar için şubeler veya mobil uygulama tercih edilebilir.
Albaraka: Katılım Bankacılığıyla 25.000 TL Finansman
Albaraka, faizsiz finansman çözümleriyle dikkat çekiyor:
25.000 TL finansman: 6 ay vadeli ve faizsiz olarak yeni müşterilere sunuluyor.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Bankaların kampanyalarından faydalanmak için mobil uygulamalar, internet şubeleri veya fiziksel şubelerden başvuru yapılabilir.
Faizsiz kredi ve taksitli avans fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin başvuru sırasında koşulları dikkatlice incelemeleri öneriliyor.
Yeni yıla finansal avantajlarla başlamak isteyenler için bu kampanyalar kaçırılmayacak fırsatlar