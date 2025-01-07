55 BİN TL FAİZSİZ KREDİ | Sıfır faizli kredi için 2025 rakamları yenilendi: Garanti, TEB, Akbank...

Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara müjdeli haber geldi. Ocak ayı itibarıyla bankaların yeni müşterilere sunduğu sıfır faizli kredi kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, faizsiz kredi nasıl çekilir? Başvuru şartları neler? İşte faizsiz kredi kampanyalarına dair tüm detaylar.

Faizsiz kredi kampanyaları özellikle nakit ihtiyacını uygun şartlarla karşılamak isteyen vatandaşlar için cazip bir seçenek sunuyor. Bankalar, yeni müşteri kazanımı amacıyla kampanya detaylarını sürekli güncelleyerek daha avantajlı hale getiriyor.

Faizsiz kredi kampanyalarının sunduğu en büyük avantajlardan biri başvuru sürecinin kolaylığı. Bankalar sıfır faizli kredi başvurularını şubeye gitmeye gerek kalmadan dijital kanallar üzerinden kabul ediyor.

Başvuru Şartları ve Findeks Kredi Notu

Faizsiz kredi kampanyaları, yalnızca yeni müşterilere yönelik olarak sunuluyor. Ancak, bu kampanyalardan faydalanmak için bankaların belirlediği bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

Yeni Müşteri Şartı: Kampanya, sadece bankanın daha önce müşterisi olmayan kişiler için geçerli.

Findeks Kredi Notu: Bazı bankalar, sıfır faizli kredi sağlamak için yüksek Findeks kredi notu talep edebiliyor. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce kredi notunuzu kontrol etmeniz faydalı olabilir.