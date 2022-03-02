Özel bankalardan üst üste ataklar 32 günlük vadeli mevduat aylık kazanç miktarı coştu! Vadeli mevduat, kredi faizleri değişti

Birikimlerini bankalarda mevduat hesapları ile değerlendirerek kazançlı çıkmak isteyenler için son fırsatlar sunulmaya başladı. Özellikle son dönemde giderek düşüş eğilimi gösteren mevduat faiz oranları nedeniyle vatandaşlar en yüksek faiz oranlarını araştırmaya başladılar. Peki en yüksek mevduat faiz oranları hangi bankada? İşte bankaların 32 günlük mevduat faiz oranları…