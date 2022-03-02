BES’te yeni dönem! Tamamen değişti! Kesinti, aidat...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde büyük değişikliğin detayları belli oldu. SDDK'nın açıklamasına göre kesinti yapılmayacak ve aidat ödenmeyecek. Öte yandan BES katılımcılarına maaş ödemesi de gündemde. Konuyla ilgili çalışmalar başlatıldı. İşte detaylar...
BES'te bir dönem sona eriyor. Dernek, vakıf, sandık üyelerinin özel emeklilik sistemine, yani Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) geçiş yapabilecek. Detaylar netleşti.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yayınladığı genelge ile özel emekliliğe geçişin şartlarını netleştirdi. Böylece sandık, dernek, vakıflarda çalışan ve emekli olanlar artık birikimlerini özel emeklilik sistemine aktarabilecek. Genelge ile 50 vakıf ve sandıktaki, 300 bin kişinin özel emekliliğe geçişinin önü açıldı. Peki, kimler, hangi şartlarda aktarım yapacak? Hürriyet'ten Noyan Doğan yeni süreç ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
1- Kimler özel emekliliğe geçiş yapabilecek?
Üyelerine ve çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf, sandık, derneklerdeki çalışanlar geçiş yapabilecek. Örneğin, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN), POLSAN gibi sandık üyeleri özel emekliliğe geçiş yapabilecek.