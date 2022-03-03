Şu an emekli olsam 2022 zamları ile birlikte kaç TL maaş alabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama…
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tüm şartlaırn yerine gelmesi sonrasında vatandaşlara emeklilik hakkı sunuyor. Sigorta başlangıcının yapıldığı tarih, ödenen prim miktarı ve sayısı, yaş şartının tamamlanması gibi durumlar alınacak maaşı ve emekli olunacak tarihi yakından etkiliyor. Kamu ve özel sektör farketmeksizin herkesin aklındaki soru ne zaman emekli olacağı ve ne kadar maaş alacağı yer alıyor. 2022 zamlarıyla birlikte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işleminin nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
Milyonlarca çalışanın gün içerisinde en çok araştırdığı soruların başında Ne kadar emekli maaşı alırım yer alıyor. Uzun yıllar emek verip kamu ya da özel sektörde çalışan kişiler yaşlılıklarında da rahat bir hayat yaşamanın hayalini kuruyor ve kaç yaşında bu hayale kavuşacağını merak ediyor. 2022 zamları ile birlikte emekli maaşında nasıl bir değişiklik olduğu Bağkur, emekli sandığı SGK tarafından nasıl hesaplanıyor? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Şu an emekli olsam 2022 zamları ile birlikte kaç TL maaş alabilirim? İşte ayrıntılar!
EMEKLİLİKTE MAAŞ HESAPLAMA 2022
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.
ŞİMDİ EMEKLİ OLSAM NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?
4A EMEKLİLİK HESABI
Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;