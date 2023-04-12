Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Başkan Erdoğan'ın öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu. Vergisiz bilgisayar, telefon alımı için imkan verileceğini ifade etti.Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler. Peki, Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar fiyat listesi açıklandı mı? İşte detaylar...