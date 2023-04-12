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Haberler Ekonomi Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Başkan Erdoğan seçim beyannamesini kamoyuna duyurdu. Yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız" dedi. Peki, Vergisiz Macbook bilgisayar fiyatları kaç TL, ne kadar 2023? ÖTV'siz vergisiz Apple Macbook Air bilgisayar fiyat listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
12.04.2023 00:15 - Son Güncelleme: 12.04.2023 00:27
ÖTV’siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Başkan Erdoğan'ın öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu. Vergisiz bilgisayar, telefon alımı için imkan verileceğini ifade etti.Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler. Peki, Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar fiyat listesi açıklandı mı? İşte detaylar...

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ÖTV’siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar mı olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

ÖTV’siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

Bu kapsamda yükseköğretimde öğrenimine devam eden ve başlayacak olan öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satın alabilecekler.

ÖTV’siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

ÖTV'siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023!

Henüz bilgisayar için ÖTV'siz fiyat listesi açıklanmadı. Bazı markaların güncel fiyatlarına aşağıda yer verdik...

ÖTV’siz Vergisiz Macbook, HP, Lenova, DELL, Acer, Casper bilgisayar FİYAT LİSTESİ 2023! Öğrencilere vergisiz Apple Macbook Air fiyatları kaç TL? Yeni liste geldi!

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