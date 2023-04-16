O iki tarihe çok dikkat edin! Gram altın 1.247 TL oldu! İslam Memiş bundan sonraki yeni rakamı açıkladı! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para?
İslam Memiş bundan sonraki yeni rakamı açıkladı! Bugün gram altın fiyatı güncellenerek 1.247 TL'ye yükseldi. 2023 yılına 1.100 TL'den başlayan gram altın, bugün itibariyle tam 200 TL artış gösterdi. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken, uzmanlar bu yükselişin sebeplerini ve önümüzdeki süreçte altın fiyatlarındaki olası değişiklikleri analiz etmeye devam ediyor. İslam Memiş, altın piyasalarındaki güncel durum hakkında yaptığı açıklamada, Amerikan enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesinin altın fiyatlarındaki artışı hızlandırdığını belirtti. Yüzde 5.2 civarında beklenen enflasyon verisi yüzde 5 olarak açıklandı ve bu da iyimserliğin korunmasına neden oldu. Ayrıca, Amerikan Merkez Bankası Fed'in faizleri artık arttırmayacağına dair beklentilerin artması da altın fiyatlarını olumlu yönde etkiledi.
Altın fiyatları son günlerde sıkışık bir bantta işlem görüyor ve yatırımcılar birikimlerini nasıl koruma altına alacaklarını merak ediyorlar. Yurt içi ve küresel piyasalarda yaşanacak olan gelişmeler altın fiyatlarını vuracak. Son günlerde gram altın fiyatı Türkiye'de rekor seviyelere ulaştı. ABD'de açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması sonrasında ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ons altına destek veriyor. Bu durum da gram altın fiyatının artışına neden oldu. Peki 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları kaç para oldu?
İlerleyen süreçlerde Merkez Bankalarının faiz artırımı politikalarını durdurması, bankacılık krizleri ve siyasi belirsizlikler gibi faktörlerin altına olan talebi artıracağı düşünülüyor. Gram altın için ise İslam Memiş, artık 1.400 TL'li rakamları konuşmanın zamanının geldiğini belirterek altın fiyatlarının yükseliş trendinin hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.
Altın yatırımcıları için bu dönemde altın fiyatlarının olası dalgalanmalarına karşı risk yönetimi stratejilerinin uygulanması oldukça önemli hale gelmektedir. Ayrıca, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların güncel piyasa analizlerini takip etmeleri, doğru zamanlama ile yatırım yapmaları ve uzun vadeli bir yatırım planı oluşturmaları önerilmektedir.
Altın Yatırımcılarına Uyarı
Memiş, altın yatırımcıları için son alım fırsatlarına dikkat etmeleri gerektiği açıklayarak "Son fırsatlar" dedi.
Geçtiğimiz yıl gram altın tarafında yüzde 43 oranında bir kazanç elde edildiğine dikkat çeken Memiş, gram altın yatırımı yapmak isteyenlerin ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini belirtti.