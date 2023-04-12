Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Ödemelere katmerli zam geldi! %36,36 ZAM NETLEŞTİ!

Sosyal yardım ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahibi vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Emeklilerin ve EYT'lilerin maaş zammından dul ve yetimler de yararlanacak. Peki, zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!