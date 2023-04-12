Yüzler güldü, hesaplara +3.750 TL yatacak! Ödemelere katmerli zam geldi! %36,36 ZAM NETLEŞTİ!
Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Gözler dul ve yetim aylığına yapılacak değişime çevrildi. Bu kapsamda arama motorlarında, ''Dul ve Yetim maaşlarına zam var mı, geldi mi? Dul ve Yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar.
12.04.2023 08:35 - Son Güncelleme: 12.04.2023 08:35
Sosyal yardım ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahibi vatandaşlar için müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda gözler dul ve yetim maaşlarına çevrildi. Emeklilerin ve EYT'lilerin maaş zammından dul ve yetimler de yararlanacak. Peki, zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!