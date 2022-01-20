ÖTV sonrası 0 ve 2. elde fiyatlar düştü, bayiye ilk koşan kapacak! Araba alacaklara 200 bin TL skalasında fiyatlar! Renault, Opel, Dacia, Honda...

2022 ÖTV düzenlemesinin ardından sıfır ve ikinci el araçların güncel fiyatları merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere 2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. ÖTV düzenlemesini duyan galerilere ve bayilere akın etmeye başladı. Yeni 2022 ÖTV oranları, motor silindir hacmi 1600 santimetre küpe kadar olan otomobillerde yüzde 45, yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 ve yüzde 80 olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatlarına ÖTV indirimi yansıdı. ÖTV'de meydana gelen indirimler sıfır araba fiyatları düşüşünü sağladı ve piyasada canlanmalar başladı. Peki ikinci el araç fiyatları düşecek mi? İşte 2022 ÖTV indirimli araçlar ve fiyat listesi... Ocak 2022 Toyota, Peugeot, Renault, Ford, Kia araba fiyat listesiyle ilgili merak edilenlere yazımızda yer verdik.