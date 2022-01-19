Sahibinden ikinci el arabada 'kilometre dolandırıcılığı'na son! PTT'nin o hizmetiyle önlenecek!
Sahibinden ikinci el arabada dolandırıcılar kilometre sıfırlama hilesi ile araç sahibi olmak isteyenleri mağdur ediyorlar. Mağduriyetler nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı. Protokol ile birlikte araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.
PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 6 milyonu aşkın kişi yararlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.
Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusundaki mağduriyetler engellendi.
HİZMET, ARAÇLARIN KİLOMETRELERİNİN DOĞRU ŞEKİLDE ÖĞRENİLEBİLMESİNİ SAĞLIYOR
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce PTT AŞ ile paylaşılan verilere, Şirketin hizmete sunduğu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor.