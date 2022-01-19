Sahibinden ikinci el arabada ’kilometre dolandırıcılığı’na son! PTT’nin o hizmetiyle önlenecek!

PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 6 milyonu aşkın kişi yararlandı.