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ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR | Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 Fiat, Toyota, Renault, Opel, Mercedes ÖTV'siz fiyat listesi!

TBMM'ye sunulan yeni kanun teklifleri otomotiv sektöründe önemli değişikliklere yol açacak. 25 yaşından büyük araç sahiplerine Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, şoför esnafına vergisiz araç satışı ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik yeni düzenlemeler sektörün dinamiklerini yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Bu gelişmeler kapsamında vatandaşlar ÖTV'siz araç fiyatları hakkında aramalara başladı. İşte engelli araç fiyatlarına dair detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:03 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:05
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR | Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 Fiat, Toyota, Renault, Opel, Mercedes ÖTV’siz fiyat listesi!

Yeni düzenleme 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine büyük bir fırsat sunacak. Araçlarını hurdaya ayıran sürücüler kanunun resmileşmesinin ardından Türkiye'de üretilmiş yeni araçlarını ÖTV ödemeksizin satın alabilecekler.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR | Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 Fiat, Toyota, Renault, Opel, Mercedes ÖTV’siz fiyat listesi!

YENİ DÜZENLEME YOLDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 yıl ve bu araçların yaklaşık %25'inin 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor. Bu araçlar, hem yüksek bakım masrafları hem de trafikte oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle sıkça gündeme geliyor.

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR | Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 Fiat, Toyota, Renault, Opel, Mercedes ÖTV’siz fiyat listesi!

Teklif bu araçların geri dönüşüme kazandırılmasını teşvik ederek çevre kirliliğinin azaltılmasını ve ekonomiye katkı sağlanmasını hedefliyor.

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