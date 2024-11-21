ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR | Engelli araç fiyatları ne kadar, kaç TL? 2024 Fiat, Toyota, Renault, Opel, Mercedes ÖTV’siz fiyat listesi!

Yeni düzenleme 25 yaş ve üzeri araç sahiplerine büyük bir fırsat sunacak. Araçlarını hurdaya ayıran sürücüler kanunun resmileşmesinin ardından Türkiye'de üretilmiş yeni araçlarını ÖTV ödemeksizin satın alabilecekler.
YENİ DÜZENLEME YOLDA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 yıl ve bu araçların yaklaşık %25'inin 21 yaşından büyük olduğu belirtiliyor. Bu araçlar, hem yüksek bakım masrafları hem de trafikte oluşturduğu güvenlik riski nedeniyle sıkça gündeme geliyor.