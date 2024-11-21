Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

Türkiye, otomotiv sektöründe önemli bir üretici ülke konumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan son kanun teklifi ise, 25 yaş ve üzeri araçların yenilenmesi amacıyla araçlarını dönüşüme veren kişilere Türkiye'de üretilen yeni araçlar için bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanmasını öngörüyor. Bu adım eski araçların trafikten çekilerek ekonomiye katkı sağlayacak yeni, çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye'de üretilen yerli otomobiller hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...