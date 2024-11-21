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Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hurda teşviki olarak ÖTV'siz araç satışı, şoför esnafı için ÖTV ve KDV'siz araç satışı ve ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesine yönelik kanun teklifi sunuldu. 2019 yılından bu yana hurda aracı olanlara ÖTV indirimi gerçekleştirilmiyordu. Gelişmelerin ardından yerli üretim araçlar hangileri sorgulanmaya başladı. Peki yerli üretim araçlar hangileri? İşte marka ve model listesi...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:31 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 10:31
Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

Türkiye, otomotiv sektöründe önemli bir üretici ülke konumundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan son kanun teklifi ise, 25 yaş ve üzeri araçların yenilenmesi amacıyla araçlarını dönüşüme veren kişilere Türkiye'de üretilen yeni araçlar için bir defaya mahsus Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanmasını öngörüyor. Bu adım eski araçların trafikten çekilerek ekonomiye katkı sağlayacak yeni, çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor. Peki Türkiye'de üretilen yerli otomobiller hangileri? İşte habere ilişkin detaylar...

Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

Mitsubishi Colt

Yerli üretim araçlar hangileri? İşte model model liste...

Hyundai Bayon

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