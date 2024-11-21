Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini

Trump'ın kripto paraya verdiği destekle sadece Bitcoin değil diğer altcoinlerde de artış yaşanıyor.

BİTCOİN ETF'LERE 5.1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Analistler, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana Bitcoin ETF'lerine net girişlerin 5.1 milyar doları bulduğunu ve bunun dünyanın en büyük kripto parasını desteklediğine dikkat çekti.