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Bitcoin'de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın bitcoin vaadi ve girişimlerinin ardından kripto para piyasası uçuşa geçti. Bitcoin dünden bugüne 5 bin dolar daha artarak 97 bin doları aştı. Bitcoin'in 100 bin dolara dayanmasının ardından uzmanlardan 500 bin dolar tahmini geldi.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:19 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 09:19
Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini

5 Kasım'daki ABD seçimlerinin sonucu kripto para piyasasını bir hayli hareketlendirdi.

Trump Media'nın kripto para yatırım borsası Bakkt'ı alma girişimi yeni rekorlar getirdi.

Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini

Trump'ın kripto paraya verdiği destekle sadece Bitcoin değil diğer altcoinlerde de artış yaşanıyor.

Bitcoin’de yeni rekor! Trump rüzgarıyla 100 bin dolara dayandı! Uzmanlardan bomba 500 bin dolar tahmini

BİTCOİN ETF'LERE 5.1 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Analistler, Trump'ın seçimi kazanmasından bu yana Bitcoin ETF'lerine net girişlerin 5.1 milyar doları bulduğunu ve bunun dünyanın en büyük kripto parasını desteklediğine dikkat çekti.

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