ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Ocak 2022 Honda, Dacia, Hyundai, Renault, Ford güncel fiyatları…
Yeni yılın başlamasıyla birlikte araba alma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar güncek otomobil fiyatlarını oldukça merak ediyor. İstedikleri ve ihtiyaç duyduklara marka modellere göre fiyatlarda da değişiklik oluyor. Motor hacmi, donanım, yüzde kaç ÖTV'de olduğu, segmenti, ekstra eklenen özellikler değerini de yükseltiyor. Peki ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Ocak 2022 Honda, Dacia, Hyundai, Renault, Ford güncel fiyatları en çok araştırılan bilgiler arasında yer aldı. Otomobil bayilerini tek tek gezmeden tüm bilgilere ulaşmanız için haberimizde güncel fiyatları derledik.
2022 yılının ilk haftalarında vatandaşlar otomobil fiyatlarını merak etmeye başladı ve markaların yaptıkları indirimleri, fiyatların ne kadar olduğunu araştırmayı hızlandırdı. ÖTV indirimi uygulanan araçlarda daha uygun fiyata satın alım yapmak mümkün oluyor. Peki ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Ocak 2022 Honda, Dacia, Hyundai, Renault, Ford güncel fiyatları nekadar? Otomobil markalarının modellerinin belirlenen güncel fiyatlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
ÖTV İNDİRİMİ 2022 HANGİ ARAÇLARDA VAR?
Sıfır araçlarda ÖTV oranları değişti. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak.
ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu. Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak.ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.