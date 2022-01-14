EYT ve 3600 ek gösterge son dakika haberleri nedir? 1.157 lira müjdesi! Emeklilere ikinci bir ek zam mı verilecek? O tarihte...
Peş peşe açıklamalar yapıldı. Ek ödeme verilecek. Emekli ve memur maaşlarını 2022 yılında artıracak yeni bir formül üzerinde daha çalışmalar tamamlanmak üzere. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, bu yılın ilk yarısına kadar 3600 ek gösterge sorunun çözüleceğine dair güçlü sinyaller verilmişti. Söz konusu düzenleme ile maaşlar 884 TL artarken, emekli maaşları ise en az 1.157 TL artacak. Öte yandan yeni emekli olacak kişilerin alacakları emekli ikramiyelerinde de ciddi bir artış yaşanması bekleniyor. Öte yandan birçok EYT'li ise EYT çalışmalarında son durumu merak ediyor. İşte emekliye yeni zamları gündeme getiren o detaylar.
Emekli Aylıkları ve İkramiyesi Artacak!
Türkiye'nin gündeminde geniş yere edinen 3600 ek gösterge meselesinde artık sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalarının tamamlandığının ifade edilmesinin ardından maaşlara ne kadar yansıyacağı ise merak edilmeye başladı.
Polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin maaşlarına yansıyacak ek gösterge kapsamında, emekli aylıkları 1.157 TL daha artacak. 3 Ocak itibariyle emekli maaşlarında yapılan yeni zam oranlarının ardından, 2022 yılının ilk yarısında gelmesi beklenen yeni oran sonrasında en düşük memur emeklisinin maaşı da bu sayede bir hayli yükselmiş olacak.
30 yıl görev yapan polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi emeklinin maaşında 3600 ek gösterge sonrasında yaşanacak artış sonrasında, ilgili meslek grupları için 5 bin 592 TL olan emekli aylığı, 6 bin 826 TL'ye yükselecek.
Hizmet sürelerine, unvan ve derecelerine göre değişmekle beraber, sadece 4 yıllık fakülte mezunu olan ve 3600 ek gösterge kapsamında sayılan meslek gruplarından emekli olmuş memurlar için bu artış söz konusu olacak.
3600 ek gösterge düzenlemesi kapsamında ayrıca emekli ikramiyelerinde de artış olması bekleniyor. Buna göre 25 yıl kamuda görev yapan ve sayılan meslek gruplarına mensup kişiler, 37 bin lira düzeyinde artışla emekli ikramiyelerini alacaklar.