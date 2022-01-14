3. faz pandemi destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? 0 - 2 - 4 - 6 - 8 kimlik numarası son hanesine göre başvurular alınıyor!
Pandemi destek yardımı amacıyla 0 - 2 - 4 - 6 - 8 kimlik numarası son hanesine göre başvurular alınmaya devam ediyor. Uzun vakit evvel gereksinim sahibi hanelere ödenmeye başlanan 1100 TL pandemi sosyal yardım desteği koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü şu zamanlarda alınmaya devam ediyor. Dolayısıyla vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde 3. faz pandemi soyal destek yardımı müracaatı nasıl, nereden yapılır sorgulamasını yapıyor. Pandemi desteğine dair bütün verileri haberimizde derledik.
Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ediyor ve ülkemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik destekler sürüyor. Yoğun ilgi gören ve yüzbinlerce başvuru olan pandemi destek yardımı 1. ve 2. fazda tamamlanmıştı, 3. faz başvurular ise alınmaya devam ediyor. Şartların neler olduğunu merak eden ve ilk kez başvuru yapacak olanlar 3. faz pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayacak 1100 TL pandemi yardımı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.
Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.