3. faz pandemi destek yardımı başvurusu nasıl yapılır? 0 - 2 - 4 - 6 - 8 kimlik numarası son hanesine göre başvurular alınıyor!

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada devam ediyor ve ülkemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik destekler sürüyor. Yoğun ilgi gören ve yüzbinlerce başvuru olan pandemi destek yardımı 1. ve 2. fazda tamamlanmıştı, 3. faz başvurular ise alınmaya devam ediyor. Şartların neler olduğunu merak eden ve ilk kez başvuru yapacak olanlar 3. faz pandemi sosyal destek yardımı başvurusu nasıl, nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. Ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayacak 1100 TL pandemi yardımı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.