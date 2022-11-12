ÖTV indirimi sonrası fiyatlar kaç para olacak? Sıfır otomobillere ÖTV indirimi geldi mi? Fiat Egea, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Toyota Corolla, Renault Clio...

Yerli otomobiller için iyi olacak

Düzenleme ile ilgili ilk edinilen bilgilere göre ÖTV'ye baz teşkil eden matrah artırılarak başta yerli üretim otomobiller olmak üzere 8-9 modelin daha düşük vergi oranlarından faydalanması sağlanacak. Yapılacak değişiklik ile bazı modellerin ÖTV'sinin yüzde 50'ye kadar inebileceği ifade ediliyor.