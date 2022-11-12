Promosyonda yepyeni sayfa: 4A,4B,4C'liler 3 senelik anlaşma yapacak! Emekliye asgari 12 bin TL ödeme! Fibabanka, Garanti, Halkbank, İNG, Ziraat...
Emekli promosyon ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Promosyon taban ücretleri SGK tarafından artırıldı. En düşük ödeme 3.500 TL olarak belirlendi. Özel bankalar tarafından yapılan çeşitli kampanyalar ile ödeme miktarları 7.500 TL'ye kadar varıyor. Ayrıca bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Peki, en yüksek promosyon veren banka hangisi? İşte tüm detaylar ve yeni promosyon listesi haberimizde!
Emekli promosyon ödemelerinde yeni sayfa açıldı! SGK tarafından taban promosyon ödemelerinin yükseltilmesinin ardından bankalar da kampanyalarını teker teker yeniledi. Kasım kampanyasına göre emeklilere 3 yıllık bir süreç için 7 bin 500 liraya varan promosyon verilirken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Tutarlar 10 bin TL ve üstüne çıkabiliyor. Peki, hangi banka kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi haberimizde!
Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı.
Örneğin; 7.500 TL maaş alan bir emekli o ay alacağı maaş ve 4.500 TL'lik promosyonla toplamda 12 bin TL gelir elde edecek.