Promosyonda yepyeni sayfa: 4A,4B,4C’liler 3 senelik anlaşma yapacak! Emekliye asgari 12 bin TL ödeme! Fibabanka, Garanti, Halkbank, İNG, Ziraat...

Bankaların emekli promosyonları yenilendi. 1 Kasım itibariyle taban promosyon tutarları maaşı 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 liraya çıktı.

Örneğin; 7.500 TL maaş alan bir emekli o ay alacağı maaş ve 4.500 TL'lik promosyonla toplamda 12 bin TL gelir elde edecek.