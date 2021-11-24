Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilirsiniz! İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatı! İşte İŞKUR başvuru şartları…
İŞKUR'un sunduğu gelir fırsatları yoğun ilgi görüyor, hem meslek öğrenirken hem de para kazanma fırsatı sağlıyor. Oturduğunuz yerden 3-4 bin TL kazanabilmeniz mümkün, üstelik bunun için günde sadece birkaç saatinizi ayırmanız yeterli. İŞKUR paketleme işi ile evden maaş fırsatını yakalamak için başvuru şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle ev hanımları ve öğrenciler tarafından ilgi gören çalışma şekli için İŞKUR'a başvuru nasıl yapılıyor? İşte İŞKUR paketleme işi hakkında bilgiler!
24.11.2021 11:07
- Son Güncelleme: 24.11.2021 11:07
İŞKUR istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor ve milyonlarca kişiye iş fırsatı sağlıyor. Meslek kurslarında harçlıklar vermenin yanı sıra evden iş fırsatı da sunuyor. Evden çıkmadan oturduğunuz yerden 3-4 bin hatta çalışma saati ve hızınıza göre daha fazla para kazanmanız mümkün oluyor. İŞKUR paketleme işi ile hem eğleniyor hem de evinizin ekonomisine katkı sağlayabilirsiniz. Gündemde yoğun ilgili gören İŞKUR paketleme işi başvuru şartları ve tüm bilgileri haberimizde derledik.