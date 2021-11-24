Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan çayda üreticiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküp, çay ekiyor. Bölgede 50 bin dekara ulaşan ruhsatsız çaylık alanlarla birlikte kuru çay üretimi de artıyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi.