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Haberler Ekonomi Doğu Karadeniz'i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Doğu Karadeniz'i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Doğu Karadeniz'deki şehirler için büyük bir facia geliyor. Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan çayda üreticiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküp, çay ekiyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi. Bununla birlikte ağaçların kesilmesi ise heyelan riskini artırıyor. Rize'de 14 Temmuz'da meydana gelen sel felaketi sonrası 6 kişi hayatını kaybetmiş 2 kişi de kaybolmuştu.

24.11.2021 10:29 - Son Güncelleme: 24.11.2021 10:29
Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan çayda üreticiler, daha fazla gelir elde etmek amacıyla orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküp, çay ekiyor. Bölgede 50 bin dekara ulaşan ruhsatsız çaylık alanlarla birlikte kuru çay üretimi de artıyor. Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, "Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi.

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Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 788 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında kayıt dışı çay bahçeleri arttı. 2018 yılına kadar ekilen çay bahçelerinin ruhsatlandırıldığı bölgede bu tarihten sonra yeni bahçelere ruhsat verilmesi yasaklandı.

Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Ancak çay tarımından daha fazla gelir elde etmek isteyen üreticiler, yasağa rağmen bölgede orman, çalılık alanlar ve tarlaları söküyor, çay ekiyor. Bölgede 50 bin dekara ulaşan ruhsatsız çaylık alanlarla birlikte kuru çay üretimi de artıyor. Çay bahçeleri oluşturulan eğimli araziler, heyelan riski ile karşı karşıya kalıyor. Rize'de son yaşanan sel afetlerinde çay bahçelerinde toprak kaymaları olmuştu.

Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

"İHTİYAÇTAN FAZLA ÜRETİM SIKINTI YAŞATIR"
RTSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu çayın bölge için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Çay insanlarımızın yaşam sigortası ama bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var. Üretim alanları gittikçe artıyor. Bu tabi önümüzdeki dönemde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Doğu Karadeniz’i bekleyen büyük facia! Kaçak çaylıklar için ormanlar kesiliyor

Bu bir arz talep meselesi. Bunu iyi hesaplamak lazım, çünkü kayıt dışında çok ciddi ruhsatsız alanlarda çay ekimi olmaya başladı. Çay ekim alanları artış tehlikesine bir an önce el atılmalı. Ruhsatsız alanlarda çok ciddi çay ekimi yapılıyor. İhtiyaçtan fazla üretim olursa sıkıntı yaşarız" dedi.

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