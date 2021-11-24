Vav TV İzle
Haberler Ekonomi KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya lise mezunu 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya lise mezunu 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

2021 yılı bitmeden kamuya personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak bu alımlar kapsamında 3 bin 845 kişilik istihdam sağlanacak. En az ilkokul mezunu adaylar tarafından alımlar yapılacak. 2021 Kasım ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet siteleri üzerinden kampamlı bilgilere yer verdi. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kamu memur alım ilanları, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. İşte Kasım ayı kamu personel alımı ilanları 2021!

24.11.2021 12:54 - Son Güncelleme: 24.11.2021 12:54
KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları... Kamu memur alım ilanları, yıl bitmeden yayınlanmaya devam ediyor. Kamu memur alım ilanları çeşitli illerde duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak bu alımlar kapsamında 3 bin 845 kişilik istihdam sağlanacak. En az ilkokul mezunu adaylar tarafından alımlar yapılacak. İşte Kasım ayı kamu personel alımı ilanları 2021!

GALERİ DEVAM EDİYOR
KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

2021 KASIM AYI MEMUR, KADROLU VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK KURUMLAR!

2021 Kasım ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere toplamda 3.845 memur ve personel alımı yapacağını duyurdu.

KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından memur ve personel alımı genel başvuru şartları aşağıda belirtildiği üzere;

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

SON DAKİKA