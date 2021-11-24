KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya lise mezunu 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları...
2021 yılı bitmeden kamuya personel alımları son sürat devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak bu alımlar kapsamında 3 bin 845 kişilik istihdam sağlanacak. En az ilkokul mezunu adaylar tarafından alımlar yapılacak. 2021 Kasım ayı için ilan yayınlayan kurumlar KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet siteleri üzerinden kampamlı bilgilere yer verdi. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kamu memur alım ilanları, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. İşte Kasım ayı kamu personel alımı ilanları 2021!
KPSS 50 puanla onlarca şehirde başvurular başladı! Kamuya 3 bin 845 personel alımı yapılacak! 33 ilan yayınlandı! İşte başvuru şartları... Kamu memur alım ilanları, yıl bitmeden yayınlanmaya devam ediyor. Kamu memur alım ilanları çeşitli illerde duyuruldu. Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak bu alımlar kapsamında 3 bin 845 kişilik istihdam sağlanacak. En az ilkokul mezunu adaylar tarafından alımlar yapılacak. İşte Kasım ayı kamu personel alımı ilanları 2021!
3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.