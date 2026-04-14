Önce maaş sonra tapu! 40 bin genç için teknolojik çiftlik fırsatı: Mezuniyet şartı yok

Türkiye tarımında devrim niteliğinde adımlar atılıyor. YÖK ve Tarım Vakfı iş birliğiyle 81 ilde 40 bin genç çiftçi aranıyor. Üniversite şartı aranmaksızın projeye katılan gençlere 3 asgari ücrete kadar maaş ve 10 yıl sonunda hibe çiftlik imkanı sunulacak. İşte yapay zeka destekli üretimin tüm detayları.

Hem maaş hem hibe tapu: 40 bin gence 3 asgari ücretli çiftlik müjdesi!

Türkiye'de tarım sektöründe yaşlanan iş gücüne karşı dikkat çeken bir adım atılıyor. Yükseköğretim Kurulu ile Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Vakfı iş birliğinde geliştirilen yeni proje kapsamında, 81 ilde tarıma ilgi duyan 40 bin genç için büyük ölçekli bir üretim modeli hayata geçirilecek.

Gençler köye maaşlı dönüyor! 81 ilde 40 bin teknolojik çiftlik

HER İLDE TEKNOLOJİK ÇİFTLİKLER KURULACAK

Sabahtan Barış Şimşek'in haberine göre, projede her biri 100 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip toplam 40 bin teknolojik çiftlik kurulması planlanıyor. Yapay zeka ve otonom sistemlerle desteklenecek bu çiftlikler, hem verimliliği artırmayı hem de gençleri tarıma yönlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen model, modern tarımın altyapısını sahaya taşımayı öngörüyor.

40 bin gence 40 bin tapu! Mezuniyet şartı yok, 3 asgari ücret maaş garantisi

ÜNİVERSİTE ŞARTI YOK EĞİTİM VAR

Projede dikkat çeken bir diğer detay ise başvuru koşulları. Üniversite mezunu olma şartı aranmaksızın, tarıma ilgi duyan tüm gençler sürece dahil olabilecek.

Başvurusu kabul edilen adaylar ilk etapta üniversitelerde kurulacak örnek çiftliklerde uygulamalı eğitimden geçirilecek. Eğitim sürecinin ardından gençlerin kendi yaşadıkları bölgelerde üretime başlaması sağlanacak.

Tarımda yapay zekalı ’Tapu’ devrimi! 40 bin gence 3 asgari ücret maaş

MAAŞLI BAŞLANGIÇ SONUNDA HİBE DESTEK

Projeye katılan gençler, başlangıçta çalışan statüsünde yer alacak. Bekar katılımcılar için iki, evli olanlar için ise üç asgari ücret düzeyinde gelir öngörülüyor. Uzun vadeli planlamada ise dikkat çeken bir teşvik modeli bulunuyor. Performans ve başarı durumuna göre 5 ila 10 yıl içerisinde çiftliklerdeki hayvanlar ve tarım ekipmanlarının gençlere hibe edilmesi planlanıyor.

Akıllı çiftliğin patronu olun! 3 asgari ücret maaşla 40 bin genç istihdamı: 10 yıl sonunda tüm ekipmanlar sizin

İLK UYGULAMA MAKÜ'DE BAŞLIYOR

Projenin ilk adımı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde atılacak. Üniversitenin Rektörü Hüseyin Dalgar, Türkiye'de çiftçi yaş ortalamasının 59'a yükseldiğine dikkat çekerek, 18-32 yaş aralığında tarımla uğraşanların oranının yalnızca yüzde 5 seviyesinde kaldığını belirtti.

Diplomaya değil ilgiye bakılıyor! 3 asgari ücret maaşla 40 bin genç alınacak: 10 yıl çalışana çiftlik hibe edilecek

10 ÜNİVERSİTEYLE BAŞLAYACAK

İlk etapta 10 üniversitede hayata geçirilecek proje kapsamında Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi gibi kurumlar yer alacak. Bu merkezler, hem eğitim hem de uygulama sahası olarak kullanılacak.

Yeni modelle birlikte Türkiye'de tarımın geleceğinde gençlerin daha etkin rol alması ve üretimin sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi hedefleniyor.