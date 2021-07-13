Otomobil alacaklara büyük müjde! Ay sonuna kadar zamanınız var! Bayrama özel çok düşük faizlerle Peugeot, BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel ve Mercedes...
Ve sonunda peş peşe açıklama yapıldı. Peugeot, BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel ve Mercedes fiyatları... Koronavirüs yarıyılında özellikle ikinci el vasıta maliyetlerinin çoğalmasıyla araba almakta kararsız eden vatandaşlar için kurban bayramına özel kampanyalar başladı. Otomotiv işletmeleri Temmuz ayına özel faiz oranları yeniledi. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Yeni araba alacaklar için otomotiv işletmelerinin yeni faiz oranları ne kadar oldu? Hangi şirkette bayrama özel faiz kampanyaları başladı? Örnek olarak, tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Sıfır araç sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları adeta kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada sunan otomobil firmalarını sizler için listeledik.
2021 yılının yarısını geride bırakırken, 2022 model araçların hazırlığını yapan otomobil firmaları ellerindeki stokları eritmek için temmuz ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Kimi marka, sıfır araca faiz uygulamazken, kimileri de takas indirimi ve avantajlı fiyatlarla tüketicinin yüzünü güldürdü
CİTROEN Kampanyası
Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile 175 bin TL'den satışa sunuluyor. Jumpy, Jumpy Van ve Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı ile kullanıcılar buluşturuluyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.
BMW Kampanyası
BMW 1 Serisi, 2 Serisi Gran Coupé, 2 Serisi Active Tourer, 3 Serisi, 5 Serisi, X1 ve X2 modellerinde kampanya kapsamında yüzde 0 sıfır faizli kredi seçeneği ve takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında, 1 Serisi ve 2 Serisi Gran Coupé modellerinde 24 aylık vadeli kredi kullanımlarında yüzde 0 faizli finansman ve takas desteği yer alıyor.
DACİA Kampanyası
Temmuz ayında bir Dacia sahibi olmak isteyenlerin, kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebildikleri açıklandı. 1.500 TL yakıt hediyesi ve 1.000 TL Dacia Kasko indiriminden de yararlanılabilen kampanya kapsamında, 1 yıl uzatılmış garanti ve ilk periyodik bakım paketi de sunuluyor.
KİA Kampanyası
Kia, Temmuz ayı kampanyası kapsamında binek modellerini 12 ay yüzde 0.99 faiz seçeneği ile tüketicileri ile buluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre, Sportage modeli Temmuz ayına özel 100 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. Kia'nın C hatchback segmentindeki modeli Ceed ise 50 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile kampanyaya dahil olmuş durumda.