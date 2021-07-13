Otomobil alacaklara büyük müjde! Ay sonuna kadar zamanınız var! Bayrama özel çok düşük faizlerle Peugeot, BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel ve Mercedes...

CİTROEN Kampanyası

Citroen Berlingo Van, 55 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile 175 bin TL'den satışa sunuluyor. Jumpy, Jumpy Van ve Jumper modelleri de 60 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi imkanı ile kullanıcılar buluşturuluyor. Ayrıca her 3 model için, 90 bin TL'ye 18 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası da ay boyunca tercih edilebiliyor.

