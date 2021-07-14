3 ay ertelemeli 125.000 TL'ye kadar kredi başvuru şartları ve ekranı! VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank bayram kredisi!

Tek tek açıklandı! VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank bayram kredisi! VakıfBank 125 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli bayram kredisi kampanyası başlattı. Kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için başlatılan kampanya kapsamında 1,51 faiz oranı ve 36 aya varan vade alternatifleri sunuluyor. Buna ek olarak Bayram Kredisi 7 değişik ödeme alternatifi ile alıcılarına sunulacak. Genellikle bankaların artmış olan masraflarından dolayı bayramlarda çıkarmış oldukları krediler de bulunmaktadır. Bayram kredisi nedir? Sorusuna verilecek yanıt olarak kısa vadeli olarak ihtiyaçların karşılanabilmesi adına kullanım sağlanan ve daha uygun faizler ile bayram kredileri bankalar tarafından sağlanmaktadır.

14.07.2021 08:42 - Son Güncelleme: 14.07.2021 08:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





