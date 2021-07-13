İşsize 2.862 lira maaş! Eğer son 3 yılda...

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40'ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkarılanlar için 10 aya kadar 2.862 lirayı bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da konuyla ilgili kaleme aldığı yazısı

13.07.2021 09:51 - Son Güncelleme: 13.07.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





