ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? DGS başvurusu nasıl başvuru yapılır? ADAY İŞLEMLERİ: ais.osym.gov.tr
DGS başvuruları ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden ais.osym.gov.tr adresinden yapılıyor. 13 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başlayacak olan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları için adarştırmalar hız kazandı. Peki DGS başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU ve ADAY İŞLEMLERİ ile DGS başvuru ekranı: ais.osym.gov.tr...
ADAY İŞLEMLERİ: ais.osym.gov.tr: ÖSYM tarafından düzenlenecek 2022 DGS için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 3 Temmuz'da yapılacak sınav için başvuruları bugün başlıyor. 13 Mayıs sabah saatlerinden itibaren binlerce aday ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? DGS başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? sorularılarını sıklıkla araştırmaya başladı. İşte DGS sınav başvuruları hakkında son dakika gelişmelerin detayları...
ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları başlayacak. Başvurular 23 Mayıs'a kadar devam edecek. ÖSYM DGS başvuru kılavuzunu henüz yayımlamadı. Gün içerisinde yayımlandığında kılavuza haberimizde yer verilecektir.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
DGS başvuru ücreti aşağıdaki bankalar üzerinden yatırılabilecek.
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)