ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? DGS başvurusu nasıl başvuru yapılır? ADAY İŞLEMLERİ: ais.osym.gov.tr

ADAY İŞLEMLERİ: ais.osym.gov.tr: ÖSYM tarafından düzenlenecek 2022 DGS için geri sayım devam ediyor. Bu yıl 3 Temmuz'da yapılacak sınav için başvuruları bugün başlıyor. 13 Mayıs sabah saatlerinden itibaren binlerce aday ÖSYM 2022 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI? DGS başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? sorularılarını sıklıkla araştırmaya başladı. İşte DGS sınav başvuruları hakkında son dakika gelişmelerin detayları...