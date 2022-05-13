1. 2. 3. 4. sınıf BİLSEM kazanma puanı kaç? BİLSEM itiraz nasıl yapılır? 2022 Taban - tavan puanları! BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman 2022?

BİLSEM bireysel değerlendirme hakkında bilgiler son saatlerde merakla sorgulanıyor. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise haziranda gerçekleştirilecek.19 Mart - 8 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeleri yapılan BİLSEM sonuçları bugün açıklandı. Sınav sonucunun ardından bazı detaylar merak edilmeye başlandı. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme ne zaman 2022? BİLSEM itiraz nasıl yapılır? 1. 2. 3. 4. sınıf BİLSEM kazanma puanı kaç? 2022 Taban - tavan puanları hakkında merak edilenler!