Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. İşte fiyatlar...
13.02.2019 14:00
- Son Güncelleme: 13.02.2019 14:00
Tanzim satışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ucuza gıda tüketirken, zincir marketler de fiyat indirmeye başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.
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