GaleriEkonomi

Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurdu. İşte fiyatlar...

13.02.2019 14:00 - Son Güncelleme: 13.02.2019 14:00
Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu

Tanzim satışların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ucuza gıda tüketirken, zincir marketler de fiyat indirmeye başladı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com'da başlatıyoruz" dedi.

Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu

Tanzim satış noktalarındaki yoğun ilgiyle birlikte internet üzerinden de sipariş verilecek. https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linkinden alışverişler yapılmaya başlandı.

İşte internette satılan ürünlerin fiyatları:

Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu
Online tanzim satışta fiyatlar belli oldu
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı
Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı