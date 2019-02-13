Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Bankalar Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş ödemelerini kendi sistemleri üzerinden yapmanın rekabetinde... Bankalar promosyon ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar.

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