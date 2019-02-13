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Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Bankalar emekli maaşlarını ödemek için 450 TL'ye varan miktarda promosyonlar veriyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emekliye sunduğu ek avantajlar neler? Detaylar haberimizde...

13.02.2019 10:35 - Son Güncelleme: 13.02.2019 10:36
Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Bankalar Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş ödemelerini kendi sistemleri üzerinden yapmanın rekabetinde... Bankalar promosyon ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar.

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Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Emekli insanların yaşam koşullarını dikkate alan bankalar, şubeye veya ATM'ye gidip maaşı alamayanlara bildirdikleri adrese paralarını teslim etmeden, tüm bankacılık hizmetlerini ücret ödemeden yapmaya ve özel kampanyalarla indirimli alış veriş seçeneklerine kadar uzanan avantajlar sunuyorlar.

Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

KREDİ KARTI AİDATI YOK
Milliyet'in haberine göre Vakıfbank, 3 yıl süre ile aylığını Vakıfban'tan almayı taahhüt edenlere 3 yıllık peşin promosyon veriyor. Aylığı 1.000 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için 300, 1.000-2.000 arasına 375 TL, 2.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 450 TL ödüyor.

Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

Emekliler, maaş hesabına bağlanacak olan HGS etiketini ücretsiz olarak alıyorlar. Vakıfbank kredi kartlarını kullanan emeklilerden kart aidatı alınmıyor.

Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı

AYLIKLAR ADRESE TESLİM
Şekerbank emeklilik maaşlarını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarlarına göre 300 ile 450 TL arasında değişen aralıklarda promosyon veriyor. Buna ek olarak emekli maaşlarını Şekerbank'tan alanlara 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde ek olarak 150 TL daha promosyon veriyor.

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