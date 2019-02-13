Emekliye promosyon müjdesi! 450 liraya kadar çıktı
Bankalar emekli maaşlarını ödemek için 450 TL'ye varan miktarda promosyonlar veriyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Bankaların emekliye sunduğu ek avantajlar neler? Detaylar haberimizde...
13.02.2019 10:35
- Son Güncelleme: 13.02.2019 10:36
Bankalar Türkiye'deki yaklaşık 12 milyon emeklinin maaş ödemelerini kendi sistemleri üzerinden yapmanın rekabetinde... Bankalar promosyon ödemelerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma kapsamında gerçekleştirirken, emekli müşterilerinin finansal ürün ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermenin yanı sıra sosyal yaşamlarına da dokunmak istiyorlar.
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Şekerbank emeklilik maaşlarını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarlarına göre 300 ile 450 TL arasında değişen aralıklarda promosyon veriyor. Buna ek olarak emekli maaşlarını Şekerbank'tan alanlara 2 adet otomatik ödeme talimatı vermeleri halinde ek olarak 150 TL daha promosyon veriyor.
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