Onlarca kuruma 1638 yeni kamu personeli, memur ve personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve alım yapan kurumlar
Memur ve personel alımı detayları sayfamızda yer alıyor. 12 kamu kurumu 1638 memur alımı, personel alımı ve kamu personeli alımı duyurusu.12 kamu kurumları 1638 kadroya personel alımı yapıyor. Kamu personeli alımı ve memur alımı müracaatları alınmaya başlandı. Bazı alımlarda müracaatlar başlamadı. Kılavuzu yayınlanan ilanlara nasıl müracaat uygulanacağı detayları sunuldu. Her kurum başlığında o haberin özel müracaat şartları ve kılavuzları yer almaktadır. Haberin içerisine girerek bütün detaylara ulaşabilirsiniz. İşte kadrolar ve alım yapan kurumlar...
Diyanet 40 Hizmetli Alımı
Diyanet işleri Başkanlığı tarafınca boş kontenjanlara personel alımlarının yapılacağı ilana çıkarıldı. Paylaşılan ilanda alınacak boş kontenjan 47 kişi olduğu belirtildi. İş arayanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 47 kamu personeli alımı yapacak.
İstanbul Beylikdüzü 10 Memur Alımı
Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesine 10 memur alımı açıklandı. Başkanlık tarafından yapılan açıklamada Belediye Başkanlığına KPSS puanı esas alınarak Genel İdare Hizmetleri sınıfında çalıştırılacak memur alımı gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığı 26 Kamu Personel Alımı
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli kamu personeli alımı için iki ilan birde yayınladı yayınlanan ilanın ilki 8 kişi ve ikinci olan 18 kişi olarak yayınlandı.
Merkez Bankası 40 Uzman Yardımcısı Alımı
Merkez Bankası 40 kamu personeli alımı yapıyor. Alımı yapılacaklar için başvurular başladı. Banka memuru olma şartları neler olduğu sunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 Antrenör Alımı
Gençlik Spor Bakanlığınca kamu personeli alımı yapılacağı İŞKUR üzerinden ilana çıkarılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 350 yeni kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. Peki başvuracaklar için aranan şartlar neler? Kimler başvurabilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alımı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ülke genelinden başvuru şartlarını taşıyan kişiler arasından 50 devlet memuru alımı yapılacağı yerel yönetimler tarafından açıklandı.