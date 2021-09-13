Onlarca kuruma 1638 yeni kamu personeli, memur ve personel alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı 26 Kamu Personel Alımı

Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli kamu personeli alımı için iki ilan birde yayınladı yayınlanan ilanın ilki 8 kişi ve ikinci olan 18 kişi olarak yayınlandı.

Merkez Bankası 40 Uzman Yardımcısı Alımı

Merkez Bankası 40 kamu personeli alımı yapıyor. Alımı yapılacaklar için başvurular başladı. Banka memuru olma şartları neler olduğu sunuldu.