Evdeki hesap çarşıya uydu! En ucuz Fiat, Opel, Dacia, Renault, Peugeot, Toyota fiyat listesi! Bu listede hepsi var bakmadan geçmeyin!
Yakın zamanda sıfır arabalarda yapılan ÖTV indirimiyle birlikte pek çok otomobilin fiyatında 5 ila 60 bin arası düşüş yaşandığı görüldü. Fiyatların düşmesinin ardından araba almak isteyenlerin ve galeriler başta olmak üzere otomobil satışının yapıldığı yerlere akın ettiği görülüyor. Bu süreçte araba almaya gidenlerin sayısından artış yaşanırken gözler fiyatlara çevrildi. Bütçesine uygun bir araba almak isteyenler markaların resmi internet sitesine girerek fiyat listesini kapsamlı bir şekilde inceliyor ve bu doğrultuda da alacağı modelde fikrini netleştirerek ona göre hareket edecek. İşte Fiat, Opel, Dacia, Renault, Peugeot, Toyota fiyat listesi
13.09.2021 11:05
- Son Güncelleme: 13.09.2021 11:12
Evdeki hesap çarşıya uydu! En ucuz Fiat, Opel, Dacia, Renault, Peugeot, Toyota fiyat listesi araba alacaklar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Uygun fiyatlı araçların hepsi bu listede hepsi var bakmadan geçmeyin. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için eylül ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Otomobil markalarının model satış fiyatları bu doğrultuda belirleyici oluyor. Araba sahibi olmak isteyenler için indirimli fiyatları derledik.