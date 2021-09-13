Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…
Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuyor ve bankaların güncel faiz oranlarını, kampanyalarını yakından takip ediyor. Nakit birikimleri olan ve üzerine de kredi çekerek uygun ödeme koşulları ile rahatça ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Peki 300.000 TL için aylık ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve vade oranları nasıl? Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuyor ve bankaların güncel faiz oranlarını, kampanyalarını yakından takip ediyor. Nakit birikimleri olan ve üzerine de kredi çekerek uygun ödeme koşulları ile rahatça ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Peki 300.000 TL için aylık ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve vade oranları nasıl? Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
Bankaların 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra bankalardan uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor ve sık sık güncellenen faiz oranları, kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank, Garanti, Akbank, TEB gibi daha pek çok bankanın güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Güncel Halkbank Kredi Faiz Oranları
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.63
Taşıt kredisi faiz oranı 1.54
Konut kredisi faiz oranı 1.38
Güncel Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları
Tüketici kredisi faiz oranı 1.51
Taşıt kredisi faiz oranı 1.61
Konut kredisi faiz oranı 1.37
Güncel Akbank Kredi Faiz Oranları
Direkt kredi faiz oranı 1.50
İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.43
Taşıt kredisi faiz oranı 1.63
Konut kredisi faiz oranı 1.39