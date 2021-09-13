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Haberler Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuyor ve bankaların güncel faiz oranlarını, kampanyalarını yakından takip ediyor. Nakit birikimleri olan ve üzerine de kredi çekerek uygun ödeme koşulları ile rahatça ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Peki 300.000 TL için aylık ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve vade oranları nasıl? Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

13.09.2021 10:36 - Son Güncelleme: 13.09.2021 10:37
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuyor ve bankaların güncel faiz oranlarını, kampanyalarını yakından takip ediyor. Nakit birikimleri olan ve üzerine de kredi çekerek uygun ödeme koşulları ile rahatça ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Peki 300.000 TL için aylık ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve vade oranları nasıl? Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

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Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Bankaların 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar birikimlerinin yanı sıra bankalardan uygun faiz oranları ve ödeme koşulları ile kredi çekmek istiyor ve sık sık güncellenen faiz oranları, kampanyalarını yakından takip ediyor. Halkbank, Garanti, Akbank, TEB gibi daha pek çok bankanın güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Güncel Halkbank Kredi Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.63

Taşıt kredisi faiz oranı 1.54

Konut kredisi faiz oranı 1.38

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Güncel Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları

Tüketici kredisi faiz oranı 1.51

Taşıt kredisi faiz oranı 1.61

Konut kredisi faiz oranı 1.37

Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Güncel Akbank Kredi Faiz Oranları

Direkt kredi faiz oranı 1.50

İhtiyaç kredisi faiz oranı 1.43

Taşıt kredisi faiz oranı 1.63

Konut kredisi faiz oranı 1.39

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