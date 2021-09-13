Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 300.000 TL için güncel konut kredisi faiz oranları! Halkbank, Garanti, Akbank, TEB…

Milyonlarca vatandaş ev sahibi olma hayaliyle yanıp tutuyor ve bankaların güncel faiz oranlarını, kampanyalarını yakından takip ediyor. Nakit birikimleri olan ve üzerine de kredi çekerek uygun ödeme koşulları ile rahatça ev almak isteyenler için bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Peki 300.000 TL için aylık ne kadar ödeme yapmak gerekecek? Halkbank, Garanti, Akbank, TEB, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve vade oranları nasıl? Haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.