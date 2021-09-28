Onlarca ilde sudan ucuza konut ve işyeri: 50 bin TL’den satılıyor! TOKİ dar gelirlilere konut ve işyeri alımı başvuru şartları nedir?

Milyonlarca bireyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı. TOKİ'nin kaynak ilerletmek suretiyle ilerlettiği projelerde yapılan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içinde tespit edilen işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma tekniği ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek olası olan azami geliri elde etmektir.