Onlarca ilde sudan ucuza konut ve işyeri: 50 bin TL'den satılıyor! TOKİ dar gelirlilere konut ve işyeri alımı başvuru şartları nedir?
Her sene inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma ve kura yolu ile konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2'ler ile 1+1'den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. 42 ilde yer alan taşınmazlar amacıyla TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de öneri verilebiliyor. İşte fiyatları 50 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin varolduğu iller ve konut adetleri.. TOKİ açık satış duyurusu ve konut satışları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...
Milyonlarca bireyi ev sahibi yapan TOKİ'nin kampanya ve satışları devam ediyor. 43 ilde açık artırma ve kura yöntemiyle satışa yüzlerce konut ve işyeri satışa çıkarıldı. TOKİ'nin kaynak ilerletmek suretiyle ilerlettiği projelerde yapılan satış yöntemlerinden biri Açık Artırma Yöntemi ile satıştır. Alan içinde tespit edilen işyerlerinin satışları da bu yöntemle yapılmaktadır. Açık Artırma tekniği ile amaçlanan, kamu yararını gözeterek olası olan azami geliri elde etmektir.
Başvurular ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere, www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.
İşte fiyatları 50 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin bulunduğu iller...
Adana Yüreğir 3 işyeri Fiyatlar 180 bin TL'den başlıyor
Afyonkarahisar Dinar 1 işyeri Fiyat 245 bin TL